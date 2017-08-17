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BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, ŞENOL GÜNEŞ'İN İSTEDİĞİ VOLKAN ŞEN İLE GÖRÜŞTÜ


Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in İstediği Volkan Şen ile Görüştü
Tarih : 17 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in İstediği Volkan Şen İle Görüştü(10/10)6

Transfer dönemini Domagoj Vida'yı kadrosuna katarak tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta, Volkan Şen ismi de gündeme gelmeye başladı.

ŞENOL GÜNEŞ BİZZAT İSTİYOR

Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden ve serbest durumda olan Volkan, henüz yeni bir anlaşma imzalamadı. Teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Volkan Şen için yönetime olumlu rapor verirken, siyah beyazlılar 30 yaşındaki oyuncu için temaslara başladı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU

Volkan'ın menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabilir. Anlaşmanın sağlanması halinde Beşiktaş, milli futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 3 senelik şözleşme imzalayacak.

BURSASPOR'DA YENİDEN DOĞMUŞTU

Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Volkan Şen, sarı lacivertli formayla 76 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu bu iki sezonda 8 gol ve 10 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin en verimli dönemini 2014-2015 sezonunda, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Bursaspor'da geçiren Volkan, 41 maçta 17 gol atarken, 8 de asist yapmıştı.

Volkan Şen, 2011-2014 yılları arasında da Trabzonspor forması giydi.

(NTV Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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