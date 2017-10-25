Caner Erkin'in disiplinsiz davranışları Beşiktaş Yönetimi'nin sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'a küfür yağdıran tecrübeli futbolcunun davranışını cezasız bırakmayacağı aktarıldı.

Her fırsatta, "Efendi Beşiktaş" söylemini öne çıkaran Başkan Fikret Orman'ın, Caner'in sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de deneyimli futbolcuya para cezası verilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Buna göre Beşiktaş Yönetimi'nin, Caner Erkin'e ilk etapta ağır bir para cezası vermeyi kararlaştırdığı ifade edildi.

KREDİYİ TÜKETTİ

Bu cezanın Caner'e yönelik sert bir uyarı olacağını düşünen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun disiplinsiz davranışlarına devam etmesi halinde yeni yaptırımları devreye sokacak. Beşiktaş Yönetimi'nin sezonun kalan bölümünde saha içinde veya dışında bir başka vukuat işlemesi halinde Caner'i süresiz kadro dışı bırakacağı vurgulandı.

Ligdeki Trabzonspor maçından sonra Anderson Talisca ile soyunma odasında kavga eden Caner Erkin, teknik heyetin olumsuz bir rapor vermemesi üzerine kadro dışı kalmaktan kurtulmuştu.

Kaynak: haberinburada