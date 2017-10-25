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Beşiktaş Yönetimi, Caner Erkin'e Para Cezası Veriyor

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, CANER ERKİN'E PARA CEZASI VERİYOR

Beşiktaş Yönetimi, Medipol Başakşehir maçında hakeme küfür yağdıran Caner Erkin'e ilk etapta para cezası verme kararı aldı.

Tarih : 25 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : Beşiktaş Yönetimi, Caner Erkin'e Para Cezası Veriyor(7/10)3

Caner Erkin'in disiplinsiz davranışları Beşiktaş Yönetimi'nin sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'a küfür yağdıran tecrübeli futbolcunun davranışını cezasız bırakmayacağı aktarıldı.

Her fırsatta, "Efendi Beşiktaş" söylemini öne çıkaran Başkan Fikret Orman'ın, Caner'in sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de deneyimli futbolcuya para cezası verilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Buna göre Beşiktaş Yönetimi'nin, Caner Erkin'e ilk etapta ağır bir para cezası vermeyi kararlaştırdığı ifade edildi.

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Bu cezanın Caner'e yönelik sert bir uyarı olacağını düşünen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun disiplinsiz davranışlarına devam etmesi halinde yeni yaptırımları devreye sokacak. Beşiktaş Yönetimi'nin sezonun kalan bölümünde saha içinde veya dışında bir başka vukuat işlemesi halinde Caner'i süresiz kadro dışı bırakacağı vurgulandı.

Ligdeki Trabzonspor maçından sonra Anderson Talisca ile soyunma odasında kavga eden Caner Erkin, teknik heyetin olumsuz bir rapor vermemesi üzerine kadro dışı kalmaktan kurtulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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