BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ, CANER ERKİN'E PARA CEZASI VERİYOR
Beşiktaş Yönetimi, Medipol Başakşehir maçında hakeme küfür yağdıran Caner Erkin'e ilk etapta para cezası verme kararı aldı.
Caner Erkin'in disiplinsiz davranışları Beşiktaş Yönetimi'nin sabrını taşırdı. Siyah-beyazlı yönetimin, Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'a küfür yağdıran tecrübeli futbolcunun davranışını cezasız bırakmayacağı aktarıldı.
Her fırsatta, "Efendi Beşiktaş" söylemini öne çıkaran Başkan Fikret Orman'ın, Caner'in sözlerinden büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de deneyimli futbolcuya para cezası verilmesi yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Buna göre Beşiktaş Yönetimi'nin, Caner Erkin'e ilk etapta ağır bir para cezası vermeyi kararlaştırdığı ifade edildi.
KREDİYİ TÜKETTİ
Bu cezanın Caner'e yönelik sert bir uyarı olacağını düşünen siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun disiplinsiz davranışlarına devam etmesi halinde yeni yaptırımları devreye sokacak. Beşiktaş Yönetimi'nin sezonun kalan bölümünde saha içinde veya dışında bir başka vukuat işlemesi halinde Caner'i süresiz kadro dışı bırakacağı vurgulandı.
Ligdeki Trabzonspor maçından sonra Anderson Talisca ile soyunma odasında kavga eden Caner Erkin, teknik heyetin olumsuz bir rapor vermemesi üzerine kadro dışı kalmaktan kurtulmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar