BEŞİKTAŞ, YILDIZ FUTBOLCU İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Beşiktaş, İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Islam Slimani'nin transferi için görüşmelere başladı.
Cenk Tosun'un rekor bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Leicester'da forma giyen Islam Slimani isminin üzerinde yoğunlaştı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece FA Cup'ta Leicester'ın Fleetwood ile oynadığı karşılaşmayı izledi. Skysports'un haberine göre; Beşiktaş, Cezayirli forveti satın alma opsiyonlu kiralamak için Premier Lig ekibiyle görüşmelere başladı.
TEKNİK DİREKTÖR PUEL: BİRİLERİ GİDEBİLİR
Leicester Teknik Direktörü Claude Puel dün yaptığı açıklamada, "Sadece 2 forvet pozisyonu için elimizde 6 oyuncu mevcut. Birileri gidebilir" şeklinde konuşmuştu.
Slimani 28 milyon pound karşılığında Sporting Lizbon'dan Leicester'a transfer olmuş, kulüp rekorunu kırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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