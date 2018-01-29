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Beşiktaş Yeni Transferi Vagner Love'un Lisansını Çıkardı

BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİ VAGNER LOVE'UN LİSANSINI ÇIKARDI

Beşiktaş'ta son dakika Vagner Love gelişmesi. Siyah-Beyazlı ekip, Brezilyalı golcünün lisansını çıkardı. Şenol Güneş görev verdiği takdirde Sambacı Gençlerbirliği maçında forma giyebilecek.

Tarih : 29 Ocak 2018, 20:20
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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan resmen transfer ettiği Vagner Love'ın lisansını jet hızıyla çıkardı. Brezilyalı golcü Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Gençlerbirliği mücadelesinde Siyah-Beyazlı formayı giyebilecek.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROSUNA DAHİL EDİLEBİLİR

İstanbul'a dün gece geç saatlerde gelen Vagner Love, öğleden sonra Beşiktaş forması giyerek yöneticilerle birlikte poz vermişti. Beşiktaş'la basına kapalı olarak yapılan idmanda yer alan Vagner Love'un, Şenol Güneş tarafından maç kadrosuna dahil edilmesi ancak yedek soyundurulması bekleniyor. Kara Kartal, Alanyaspor'a Vagner Love için 3 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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