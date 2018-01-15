İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu

Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!

BEŞİKTAŞ YENİ KAMPANYASINI TANITTI: GEL, GEL. KİM OLURSAN GEL!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yeni iletişim kampanyasını açıkladı. Orman, "Mevlana'dan esinlenerek bu kampanyayı başlatıyoruz. Gel, gel. Kim olursan gel" ifadelerini kullandı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 16:50
Puan Ver : Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!(10/10)6

Dünya'da büyük ses getiren, Beşiktaşlı yıldız futbolcuların yanı sıra, dünyanın tanıdığı isimlerin de katıldığı 'Come to Beşiktaş' akımı, yeni iletişim kampanyası ile daha da güçlü geliyor. Siyah-Beyazlılar, başkan Fikret Orman'ın katılımıyla 'Come to Beşiktaş' akımının yeni iletişim kampanyasının lansmanını Vodafone Park'ta gerçekleşti. Beşiktaş yeni mottosu: Come. Come. Whoever you are! (Gel. Gel. Ne olursan gel!)

FİKRET ORMAN: "TÜRKİYE'YE EN ÇOK DÖVİZ SOKAN KURUMUZ"

"Son iki yılda Türkiye'ye en fazla döviz sokan kurumuz. Türkiye'de belirli bir noktalara geldik. Artık Dünya çapında bir takım olma yolunda adımlar atmaya başladık. Bunun ilk adımını Çin'e giderek yaptık. Schalke ile Çin'de yaptığımız maçı 91 milyon kişi takip etti. Bu bizim için ilk adımdı. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız maçlar Çin'de yayınlandı. 600 milyon kişi bu maçları izledi. BeIN Sports ile yaptığımız çalışma sonucunda yakında lig maçlarımız da orada canlı yayınlanacak. Tamamen taraftarımızın bulduğu bir şey olan 'Come to Beşiktaş' kampanyası ile 1.2 milyar kişiye ulaştık. Bu dünyanın her yerinde yayılan bir ses haline geldi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Yeni  Kampanyasını  Tanıttı  Gel  Gel  Kim  Olursan  Gel    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER