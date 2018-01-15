BEŞİKTAŞ YENİ KAMPANYASINI TANITTI: GEL, GEL. KİM OLURSAN GEL!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yeni iletişim kampanyasını açıkladı. Orman, "Mevlana'dan esinlenerek bu kampanyayı başlatıyoruz. Gel, gel. Kim olursan gel" ifadelerini kullandı.
Dünya'da büyük ses getiren, Beşiktaşlı yıldız futbolcuların yanı sıra, dünyanın tanıdığı isimlerin de katıldığı 'Come to Beşiktaş' akımı, yeni iletişim kampanyası ile daha da güçlü geliyor. Siyah-Beyazlılar, başkan Fikret Orman'ın katılımıyla 'Come to Beşiktaş' akımının yeni iletişim kampanyasının lansmanını Vodafone Park'ta gerçekleşti. Beşiktaş yeni mottosu: Come. Come. Whoever you are! (Gel. Gel. Ne olursan gel!)
FİKRET ORMAN: "TÜRKİYE'YE EN ÇOK DÖVİZ SOKAN KURUMUZ"
"Son iki yılda Türkiye'ye en fazla döviz sokan kurumuz. Türkiye'de belirli bir noktalara geldik. Artık Dünya çapında bir takım olma yolunda adımlar atmaya başladık. Bunun ilk adımını Çin'e giderek yaptık. Schalke ile Çin'de yaptığımız maçı 91 milyon kişi takip etti. Bu bizim için ilk adımdı. Şampiyonlar Ligi'nde yaptığımız maçlar Çin'de yayınlandı. 600 milyon kişi bu maçları izledi. BeIN Sports ile yaptığımız çalışma sonucunda yakında lig maçlarımız da orada canlı yayınlanacak. Tamamen taraftarımızın bulduğu bir şey olan 'Come to Beşiktaş' kampanyası ile 1.2 milyar kişiye ulaştık. Bu dünyanın her yerinde yayılan bir ses haline geldi."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar