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Beşiktaş, yeni golcüsünü duyurdu

BEŞİKTAŞ, YENİ GOLCÜSÜNÜ DUYURDU

Beşiktaş, uzun süredir transfer etmek için uğraştığı İspanyol golcü Alvaro Negredo transferini bitirdi. Siyah-Beyazlılar bu transferi sosyal medyadan paylaştığı videoyla duyurdu.

Tarih : 03 Ağustos 2017, 01:30
Puan Ver : Beşiktaş, Yeni Golcüsünü Duyurdu(7/10)3

Alvaro Negredo Beşiktaş'ta! Beşiktaş, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü İspanyol golcü Alvaro Negredo için Valencia ile anlaşmaya vardı.

NEGREDO İMZAYI ATTI

Alvaro Negredo, Beşiktaş formasını giydi ve kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı attı. Yıldız golcünün, perşembe günü saat 17.00'de İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TOPLAMDA 2.5 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLECEK

Beşiktaş, Alvaro Negredo için yaklaşık 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İspanyol golcüyle ise 3 yıllık sözleşme imzalanacak ve yıllık bonuslarla birlikte 3,5 milyon Euro verilecek.. 31 yaşındaki golcünün, 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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