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Beşiktaş, Wolfsburg'un Perulu Stoperi Carlos Ascues İçin Teklif Yaptı

BEŞİKTAŞ, WOLFSBURG'UN PERULU STOPERİ CARLOS ASCUES İÇİN TEKLİF YAPTI

Beşiktaş, Wolfsburg'da forma giyen 25 yaşındaki Perulu stoper Carlos Ascues için teklif yaptı. Alman ekibi, bu teklifi kabul etti.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Beşiktaş, Wolfsburg'un Perulu Stoperi Carlos Ascues İçin Teklif Yaptı(10/10)6

Gary Medel'e imza attırmak için geri sayıma geçen Beşiktaş yönetiminin, ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yeni bir ismi daha gündeme aldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un Perulu stoperi Carlos Ascues'i takibe alan siyah-beyazlıların, hali hazırda Peru'nun Melgar takımında kiralık oynayan 1.87'lik stoper satın alma teklifi yaptığı ve Wolfsburg'un da kabul ettiği iddia edildi. 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyu satarak Wolfsburg'un para kazanmak istediği iddia edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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