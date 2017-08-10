BEŞİKTAŞ, WOLFSBURG'UN PERULU STOPERİ CARLOS ASCUES İÇİN TEKLİF YAPTI
Beşiktaş, Wolfsburg'da forma giyen 25 yaşındaki Perulu stoper Carlos Ascues için teklif yaptı. Alman ekibi, bu teklifi kabul etti.
Gary Medel'e imza attırmak için geri sayıma geçen Beşiktaş yönetiminin, ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yeni bir ismi daha gündeme aldığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un Perulu stoperi Carlos Ascues'i takibe alan siyah-beyazlıların, hali hazırda Peru'nun Melgar takımında kiralık oynayan 1.87'lik stoper satın alma teklifi yaptığı ve Wolfsburg'un da kabul ettiği iddia edildi. 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyu satarak Wolfsburg'un para kazanmak istediği iddia edildi.
Kaynak: haberinburada
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