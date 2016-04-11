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BEŞİKTAŞ VODAFONE ARENA'DA İLK MAÇINA ÇIKIYOR


BEŞİKTAŞ VODAFONE ARENA'DA İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Tarih : 11 Nisan 2016, 17:03
Puan Ver : Beşiktaş Vodafone Arena'da İlk Maçına Çıkıyor(7/10)9


Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yeni stadı Vodafone Arena'daki ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Barış Şimşek görev yapacak.



Siyah-beyazlı ekip, 2,5 sezonu aşkın sürenin ardından döneceği Dolmabahçe'de, Vodafone Arena'daki ilk müsabakasını kazanarak açılışı şölene çevirmek istiyor.



Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, Bursaspor'u mağlup ederek Torku Konyaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilgiyle haftayı puansız kapatan en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da açmayı hedefliyor.



Siyah-beyazlılar, 27 hafta sonunda 63 puan toplarken, Bursaspor ise 38 puanla haftaya 9. sırada girdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor karşısında ideal 11'iyle sahaya çıkacak.



Sezon başından bu yana ilk 11'inde fazla değişiklik yapmayan deneyimli teknik adamın, Bursaspor maçında da son haftalardaki ilk 11'ini tercih etmesi bekleniyor.



Kalede Denys Boyko'nun yerine sakatlığı geçen Tolga Zengin'i görevlendirmesi beklenen Güneş'in, kart cezası sona eren Ricardo Quaresma'yı da yine ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.



MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Tolga, Beck, Necip, Marcelo, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez



Bursaspor: Harun, Hosogai, Şamil, Sivok, Behich, Traore, Faty, Deniz, Batalla, Emre, Necid








Etiketler: Beşiktaş  Vodafone  Arena  Da  İlk  Maçına  Çıkıyor    haber

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