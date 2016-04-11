

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yeni stadı Vodafone Arena'daki ilk maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Barış Şimşek görev yapacak.







Siyah-beyazlı ekip, 2,5 sezonu aşkın sürenin ardından döneceği Dolmabahçe'de, Vodafone Arena'daki ilk müsabakasını kazanarak açılışı şölene çevirmek istiyor.







Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, Bursaspor'u mağlup ederek Torku Konyaspor deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilgiyle haftayı puansız kapatan en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da açmayı hedefliyor.







Siyah-beyazlılar, 27 hafta sonunda 63 puan toplarken, Bursaspor ise 38 puanla haftaya 9. sırada girdi.







Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor karşısında ideal 11'iyle sahaya çıkacak.







Sezon başından bu yana ilk 11'inde fazla değişiklik yapmayan deneyimli teknik adamın, Bursaspor maçında da son haftalardaki ilk 11'ini tercih etmesi bekleniyor.







Kalede Denys Boyko'nun yerine sakatlığı geçen Tolga Zengin'i görevlendirmesi beklenen Güneş'in, kart cezası sona eren Ricardo Quaresma'yı da yine ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.







MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Tolga, Beck, Necip, Marcelo, İsmail, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Sosa, Olcay, Gomez







Bursaspor: Harun, Hosogai, Şamil, Sivok, Behich, Traore, Faty, Deniz, Batalla, Emre, Necid