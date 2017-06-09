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beşiktaş vida'dan vazgeçiyor! kumar ve alkol...

BEŞİKTAŞ VİDA'DAN VAZGEÇİYOR! KUMAR VE ALKOL...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken; özellikle Domagoj Vida konusunda yapılan girişimler Hırvat yıldızın "özel hayatından" yaşadığı sorunlar ve düzensizlikler nedeniyle askıya alındı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:47
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Bir süredir Vida'nın transferi için ön araştırma yapan ve Hırvat futbolcu için geniş kapsamlı bir dosya hazırlayan Beşiktaş transfer komitesi, hazırladığı raporu başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e sundu.



Hırvat stoperin, 9 milyon Euroluk bonservis bedelinin yanı sıra özel hayatındaki düzensizlik ve "aşırı" değerlendirebilecek alkol kullanımından dolayı transferi kesin olarak askıya alan Beşiktaş, "Beşiktaş'a sorun çıkartmayacak ve siyah-beyaza yakışacak oyuncular ile yola devam edeceğiz" yönünde bir karar verdi.



Vida'nın transferinden kesin olarak vazgeçen Beşiktaş, Marcelo'nun Lyon'a transfer olması durumunda iki, Brezilyalı futbolcunun takımda kalması durumunda ise bir stoper transferi yapacak.



 



kaynak:sabah








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