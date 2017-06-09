Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken; özellikle Domagoj Vida konusunda yapılan girişimler Hırvat yıldızın "özel hayatından" yaşadığı sorunlar ve düzensizlikler nedeniyle askıya alındı.



Bir süredir Vida'nın transferi için ön araştırma yapan ve Hırvat futbolcu için geniş kapsamlı bir dosya hazırlayan Beşiktaş transfer komitesi, hazırladığı raporu başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'e sundu.



Hırvat stoperin, 9 milyon Euroluk bonservis bedelinin yanı sıra özel hayatındaki düzensizlik ve "aşırı" değerlendirebilecek alkol kullanımından dolayı transferi kesin olarak askıya alan Beşiktaş, "Beşiktaş'a sorun çıkartmayacak ve siyah-beyaza yakışacak oyuncular ile yola devam edeceğiz" yönünde bir karar verdi.



Vida'nın transferinden kesin olarak vazgeçen Beşiktaş, Marcelo'nun Lyon'a transfer olması durumunda iki, Brezilyalı futbolcunun takımda kalması durumunda ise bir stoper transferi yapacak.







kaynak:sabah