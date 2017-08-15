Beşiktaş, stoper bölgesi için Hırvat oyuncu Domagoj Vida ile anlaştı. Siyah-Beyazlılar, bu transferin finans dengesi için Boyko, Milosevic ve Pedro Franco'yu elden çıkarmak istiyor.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kadrosunu; Pepe, Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Orkan Çınar ve Gary Medel gibi isimlerle güçlendirmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda savunma hattını bir yeni stoperle güçlendirip döneme nokta koymayı planlayan Kara Kartal, bu doğrultuda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in Hırvat stoperi Domagoj Vida için çalışmalarını sürdürüyor.

SON TEKLİF 2.5 MİLYON EURO

28 yaşındaki savunmacıyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan yönetim, Ukrayna ekibini ikna etmek için de yoğun çaba sarf ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın Vida için son olarak teklifini 2.5 milyon Euro'ya (10 milyon TL) yükselttiği bildirildi.

BOYKO, MİLOSEVİC VE PEDRO FRANCO YOLCU

UEFA'yla yaptıkları Finansal Fair-Play anlaşması sebebiyle bütçeden belirlenen miktarın dışında açık vermemesi gereken Kara Kartal, Vida transferini finanse etmek için de harekete geçti. Teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği; Denys Boyko, Alexander Milosevic ve Pedro Franco'yu göndermek için düğmeye basan Siyah- Beyazlılar, bu 3 isim için gelecek teklifleri beklemeye başladı.

ARAS DA LİSTEYE EKLENDİ

Siyah-Beyazlı yönetimin; Padro Franco ve Alexander Milosevic için 1'er milyon Euro'luk, Denys Boyko için de 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediği belirtildi. Bir an önce bu 3'lüyü elinden çıkarmaya çalışan yönetim, ek olarak teklif gelmesi halinde Aras Özbiliz'i de göndermeye sıcak bakıyor.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada