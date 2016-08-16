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beşiktaş ve galatasaray pdfk'ya sevk edildi

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY PDFK'YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Kupa maçındaki olaylardan ötürü PDFK'ya sevk edildi.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 14:53
Puan Ver : Beşiktaş Ve Galatasaray Pdfk'ya Sevk Edildi(0/10)


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;



Hukuk Müşavirliği'nce 16.08.2016 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 13.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 13.08.2016 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.








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