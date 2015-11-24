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Beşiktaş ve Bursaspor neden PFDK'ya sevk edildi ?

BEŞİKTAŞ VE BURSASPOR NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ ?

TFF'den yapılan açıklamada Beşiktaş, Bursaspor ve Eskişehirspor'un PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Tarih : 24 Kasım 2015, 17:50
Puan Ver : Beşiktaş Ve Bursaspor Neden Pfdk'ya Sevk Edildi ?(9/10)11


PFDK'dan yapılan açıklama;


 


1- BURSASPOR Kulübü'nün 21.11.2015 tarihinde oynanan AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


 


2- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 22.11.2015 tarihinde oynanan TORKU KONYASPOR-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


 


3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.11.2015 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MEDICANA SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2015-2016 Sezonu Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5, EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







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