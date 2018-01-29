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Beşiktaş, Vagner Love' ile 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladığını KAP'a Bildirdi

BEŞİKTAŞ, VAGNER LOVE' İLE 2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIĞINI KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un yıldız forveti Vagner Love ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş böylece, Cenk Tosun'un boşluğunu Vagner Love ile doldurdu.

Tarih : 29 Ocak 2018, 22:50
Puan Ver : Beşiktaş, Vagner Love' İle 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladığını Kap'a Bildirdi(10/10)6

Beşiktaş, Vagner Love ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Vagner Love transferinin maliyetiyle ilgili olarak herhangi bir bildirimde bulunmadı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından Brezilyalı golcü oyuncunun transferi konusunda bir video yayımladı.

"2020 SEZONU SONUNA KADAR ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR"

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Vagner Silva De Souza (Vagner Love) ile 2019 - 2020 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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