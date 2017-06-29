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beşiktaş uefa'dan ceza alırsa...

BEŞİKTAŞ UEFA'DAN CEZA ALIRSA...

Fransa'da oynanan Lyon maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve 2 sezon boyunca tribün olaylarının çıkmaması şartıyla Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Beşiktaş'ta yöneticiler 13 Temmuz'da savunma için İsviçre'ye gidecek.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:39
Puan Ver : Beşiktaş Uefa'dan Ceza Alırsa...(8/10)8


Fransa'da oynanan Lyon maçı öncesi yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve 2 sezon boyunca tribün olaylarının çıkmaması şartıyla Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Beşiktaş'ta yöneticiler 13 Temmuz'da savunma için İsviçre'ye gidecek.



Şok ceza nedeniyle UEFA'ya yaptığı itiraz başvurusu kabul edilen siyah-beyazlı yönetim geniş kapsamlı bir savunma gerçekleştirecek.



Milliyet'in haberine göre ilk olarak kendilerine verilen ertelemeli cezanın haksız olduğunu yineleyecek olan Beşiktaş yönetimi, görüntüler eşliğinde yaşananların Lyon yönetiminin sorumluluğunda olduğunu dile getirecek.



Beşiktaşlı taraftarların olay çıkarmadığını anlatarak hadiselerin tamamen Fransız tribünlerinde yaşandığını anlatacak olan siyah-beyazlılar daha sonra UEFA'nın vereceği kararı bekleyecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Uefa  Dan  Ceza  Alırsa    haber

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