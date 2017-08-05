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Beşiktaş, ücret ödemeden Fransa'dan forvet transfer etti

BEŞİKTAŞ, ÜCRET ÖDEMEDEN FRANSA'DAN FORVET TRANSFER ETTİ

Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Beşiktaş'ın, Bastia'da forma giyen Gineli forvet Sadio Diallo'yu ücret ödemeden kadrosuna kattığını, hatta oyuncunun İstanbul'a uçtuğunu yazdı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 12:00
Puan Ver : Beşiktaş, Ücret Ödemeden Fransa'dan Forvet Transfer Etti(5/10)1

Valencia'dan yıldız forvet Negredo'yu kadrosuna katan Beşiktaş için Fransız basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ, DİALLO'YU BİTİRDİ

L'Equipe'in haberine göre Bastia'da forma giyen Gineli forvet oyuncusu Sadio Diallo, Beşiktaş'la anlaştı. Haberin detayında yıldız oyuncunun İstanbul'a uçtuğu bilgisi de verildi.

İddiaya göre Gine Milli Takımı forması da giyen Diallo, bonservis bedeli olmaksızın Beşiktaş'la bu hafta sonu 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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