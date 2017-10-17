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Beşiktaş Tur Kapısını Aralamak İçin Bu Akşam Monaco ile Karşılaşacak

BEŞİKTAŞ TUR KAPISINI ARALAMAK İÇİN BU AKŞAM MONACO İLE KARŞILAŞACAK

Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Monaco ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar maçı kazanması halinde gruptan çıkmak için büyük avantaj elde edecek.

Tarih : 17 Ekim 2017, 09:40
Puan Ver : Beşiktaş Tur Kapısını Aralamak İçin Bu Akşam Monaco İle Karşılaşacak(9/10)5

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Monaco ile karşılaşacak.

Grubun ilk iki maçında topladığı 6 puan ile lider durumda olan siyah beyazlılar, Fransa deplasmanından galibiyet ile dönerek liderliğini sürdürmek istiyor.

CANER CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Orkan dışında eksik yok. Sarı kart cezası sınırında olan Caner, mücadelede kart görmesi halinde bir sonraki Monaco karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İlk 11'ni büyük oranda şekillendiren teknik direktör Şenol Güneş, maça ideala yakın bir kadro ile çıkmayı planlıyor. Orta sahada Oğuzhan yerine Tolgay, sağbekte de sakatlığı düzelen Adriano'nun 11'de yer alması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ 75 MAÇI KAZANIP 81'İNİ KAYBETTİ

Siyah-beyazlılar, Monaco maçıyla Avrupa kupalarında 199. maçına çıkacak. Beşiktaş geride kalan 198 karşılaşmanın 75'ini kazandı, 81'inde mağlup oldu. 42 maç ise berabere tamamlandı.

Fransa Ligi'nde 9 haftada 19 puan toplayan ve lider Paris Saint Germain'nin ardından 2. sırada yer alan Monaco, son lig maçını Lyon'a karşı oynadı. Lyon deplasmanında 3-2 mağlup olan Monaco'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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