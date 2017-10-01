BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'U AĞIRLIYOR! CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta oynanan ve 19.30'da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar!
KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Babel, Talisca, Lens, Negredo
Trabzonspor: Onur, Durica, Okay, Tomas, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, Abdülkadir, Olcay, Burak
Kaynak: haberinburada
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