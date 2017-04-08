BEŞİKTAŞ TRABZON'DA BÖYLE KARŞILANDI
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Trabzon'a geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Trabzon'a geldi. Siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar çiçeklerle karşıladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile yarın akşam saat 19.00'da oynayacağı maç için özel uçakla Trabzon'a gelen siyah-beyazlı kafilede 20 futbolcu yer aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Trabzon havaalanına gelen Beşiktaş kafilesini siyah-beyazlı taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar Teknik Direktör Şenol Güneş'e ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş kafilesinde 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ve yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican'n da yer alırken, siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
kaynak:sabah
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