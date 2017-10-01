BEŞİKTAŞ, TRABZON ENGELİNİ AŞAMADI: 2-2
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Nefesleri kesen mücadelenin ardından Beşiktaş 14, Trabzonspor ise 9 puana yükseldi.
MAÇTA İLK GOL TALİSCA'DAN GELDİ
Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş, Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti: Babel ile duvar pasına giren Talisca, ceza sahası yayı içerisinde topla buluşur buluşmaz sol ayağıyla topu ağlara gönderdi.
OLCAY ATTIĞI GOLE SEVİNMEDİ
21. dakikada Trabzonspor, Olcay Şahan'ın attığı golle durum eşitledi: Abdülkadir Ömür'ün yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın gelişine çektiği şut Fabri'nin sağından ağlarla buluştu. Olcay Şahan, eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi, siyah-beyazlı tribünler eski futbolcularını alkışladı.
İLK YARI 1-1 TAMAMLANDI
26. dakikada Negredo'nun şutu üst direkten dönerken, ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Beşiktaş ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Medel'in yerine Gökhan Gönül oyuna dahil olurken, Negredo yerini Cenk Tosun'a bıraktı.
JEREMAİN LENS HARİKA BİR GOLE İMZA ATTI
58. dakikada Beşiktaş, Jeremain Lens'in attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçti. Talisca'nın pasında ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens'in gelişine çektiği şut ağlarla buluştu. Öte yandan Hollandalı yıldız siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu golden 2 dakika sonra Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir'in çok şık şutunda kaleci Fabri gole izin vermedi.
RODALLEGA PERDEYİ KAPATTI
Vodafone Park'ta son sözü 80. dakikada Hugo Rodallega söyledi: Pereira'nın ortasında, Rodallega'nın kafa vuruşu, kaleci Fabri'nin müdahalesine rağmen yan direğe çarpıp içeri girdi: 2-2.
90+4. dakikaya kadar nefeslerin kesildiği ve sayısız gol pozisyonuna sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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