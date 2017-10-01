Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

BEŞİKTAŞ, TRABZON ENGELİNİ AŞAMADI: 2-2


Beşiktaş, Trabzon Engelini Aşamadı: 2-2
Tarih : 01 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : Beşiktaş, Trabzon Engelini Aşamadı: 2-2(6/10)2

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Nefesleri kesen mücadelenin ardından Beşiktaş 14, Trabzonspor ise 9 puana yükseldi.

MAÇTA İLK GOL TALİSCA'DAN GELDİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında Beşiktaş, Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti: Babel ile duvar pasına giren Talisca, ceza sahası yayı içerisinde topla buluşur buluşmaz sol ayağıyla topu ağlara gönderdi.

OLCAY ATTIĞI GOLE SEVİNMEDİ

21. dakikada Trabzonspor, Olcay Şahan'ın attığı golle durum eşitledi: Abdülkadir Ömür'ün yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın gelişine çektiği şut Fabri'nin sağından ağlarla buluştu. Olcay Şahan, eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi, siyah-beyazlı tribünler eski futbolcularını alkışladı.

İLK YARI 1-1 TAMAMLANDI

26. dakikada Negredo'nun şutu üst direkten dönerken, ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Medel'in yerine Gökhan Gönül oyuna dahil olurken, Negredo yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

JEREMAİN LENS HARİKA BİR GOLE İMZA ATTI

58. dakikada Beşiktaş, Jeremain Lens'in attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçti. Talisca'nın pasında ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens'in gelişine çektiği şut ağlarla buluştu. Öte yandan Hollandalı yıldız siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu golden 2 dakika sonra Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir'in çok şık şutunda kaleci Fabri gole izin vermedi.

RODALLEGA PERDEYİ KAPATTI

Vodafone Park'ta son sözü 80. dakikada Hugo Rodallega söyledi: Pereira'nın ortasında, Rodallega'nın kafa vuruşu, kaleci Fabri'nin müdahalesine rağmen yan direğe çarpıp içeri girdi: 2-2.

90+4. dakikaya kadar nefeslerin kesildiği ve sayısız gol pozisyonuna sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Trabzon  Engelini  Aşamadı  2-2    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER