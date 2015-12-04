

Akhisar Belediye'ye yenilerek zirveden inen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Kayserispor deplasmanında da stoperde Dusko Tosic'i oynatması bekleniyor. Deneyimli hocanın, Milosevic ve Franco'ya göre daha çok maç tecrübesine sahip olması nedeniyle Tosic'i 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü ortaya çıktı.







Siyah-beyazlı defansın, Akhisar maçında yenilen iki golde de eleştirilmesine rağmen Şenol Güneş'in savunma kurgusunu değiştirmek istemediği belirlendi. Her maç farklı dörtlüyle sahada yer almaları halinde zorlanacaklarını düşünen tecrübeli teknik adamın, Tosic'i taktik antrenmanlarda 11'de görevlendirdiği ifade edildi.







Sakatlığı süren Ersan'ın yokluğunda Sırp futbolcuyu sürpriz biçimde takımın 3. stoperi olarak belirleyen Şenol Güneş böylece Milosevic ile Franco'yu büyük ölçüde gözden çıkardığını gösterdi. Siyah-beyazlı yönetimin bu iki oyuncunun yanı sıra Motta'ya da şimdiden kulüp aradığı ileri sürüldü.