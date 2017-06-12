Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

beşiktaş, titi ile anlaştı

BEŞİKTAŞ, TİTİ İLE ANLAŞTI

Beşiktaş, transferde ilk bombayı patlattı. Rhodolfo'yu Flamengo'ya satan, Marcelo'ya gelen teklifleri değerlendiren ve Ersan'a "Bonservisini al gel" diyen Beşiktaş, Kasımpaşa'nın stoperi Titi ile prensip anlaşmasına vardı.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:28
Puan Ver : Beşiktaş, Titi İle Anlaştı(8/10)10


31 Mayıs'ta kulübüyle sözleşmesi sona eren futbolcunun menajeriyle temasa geçen siyah-beyazlı yönetim arasında sıkı pazarlık yapıldı. İmza parası konusunda yaşanan ilk pazarlıkta Beşiktaş 250 bin euro önerdi, Titi'nin menajeri ise 750 bin euro istedi.



Taraflar 500 bin euro'da buluşunca anlaşma sağlandı. Beşiktaş, üç senelik sözleşme imzalayacağı Titi'ye yıllık 1 milyon 250 bin euro ödemeyi de kabul etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayına sunulan transferde iş imzaya kaldı.



Geçen sezon sakatlık ve cezalar nedeniyle sol stoper konusunda zaman zaman sıkıntı yaşayan Beşiktaş, transferi resmiyete döktüğünde bu problemi de ortadan kaldırmış olacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Titi  İle  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER