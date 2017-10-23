Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ OYUNCULARIN MAÇ SEÇTİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Şampiyonlar Liginde alınan başarılı sonuçlara rağmen ligde üst üste 4. maçından da galibiyet çıkartamayan Beşiktaş'ta oyuncuların maç seçtiği eleştirilerine yanıt veren Güneş, "Bu algılara Türkiye'de alıştık" dedi.

İşte maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Güneş'in açıklamaları;

"2 PUAN KAYBETTİK"

"Maça hırslı, arzulu başladık. Hamle yapma düşüncemiz olduğu zamanlarda akıcı oyuında pozisyon bulma şansımız olmadı. Kısır bir oyun oldu. Gereksiz faullerin olduğu bir maçtı. Rakibe az pozisyon verdik ama biz de fazla pozisyon üretemedik. İki takım da kazanmak adına hırslı olarak sahadaydı. Başakşehir savunma yönünü kullanıp beraberliğe taşımak istedi. Bireysel baskılarımız oldu zaman zaman. Son dakikada yediğimiz golde de sayımız fazla olduğunda donuk kaldık. Bizim için kayıp 2 puan, üzgünüz."

"BU ALGILARA TÜRKİYE'DE ALIŞTIK"

"4 maçta 2 puan aldık, bizim için başarısızlık. Oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. 'Beşiktaş'ın çocuğu' diyorlardı şimdi Avrupa ve lig diye ayırıyorlar. Bu algılara Türkiye'de alıştık. Ben anlamıyorum o işlerden. Sahada oynanan bir futbol vardı. Herhangi bir oyuncu oynarken ben burada oynamayayım mı diyor yani? Oyuncuların hiçbir kabahati yok, ellerinden geleni yaptılar. Video hakem diyorlar, bir şeyler konuşuluyor ama ben anlamıyorum"

Kaynak: haberinburada