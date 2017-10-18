Beşiktaş'ın dev Monaco zaferinin ardından Şenol Güneş basın toplantısında oyunu ve Beşiktaş'ın gruptaki şansını değerlendirdi. Şenol Güneş basın toplantısında hedeflerinin hala gruptan çıkmak olduğunu ve adım adım ilerlemek istedikerini ifade etti.

"MAÇI TECRÜBEMİZ VE AKLIMIZLA KAZANDIK"

Güneş, "İyi mücadele eden oyuncularımızın disiplinli ve birlikte oyununun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Bugün kaybettiler ama gelecekte daha iyi olacaklarına inanıyorum. Bu maçı ise biz tecrübemiz ve aklımızla kazandık.

"DOĞRULARI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"İşimizi iyi yapmaya çalılıyoruz. Doğruları yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle gruptan çıkmak istiyoruz. Zirveye çıkmanın tek yolu basamakları adım adım çıkmaktır. Hızlı gidip her şeyi yıkmak bizde gelenektir; bunun olmaması için çalışıyoruz. Çok yetenekli oyunculara karşı oynadık bugün ve bu bize güven duygusu kazandırdı. Dediğim gibi hedef olarak öncelikle oyunumuzu görmek istiyoruz" diye konuştu.

"CENK ÇALIŞMASININ KARŞILIĞINI ALIYOR"

Cenk Tosun'a da değinen Güneş, "Cenk çalışmasının karşılığını alıyor. İyi niyetli ve çalışan insana Allah yardım eder. Umarım üstüne koyarak devam eder" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL BİR KEYİF OYUNU"

Şenol Güneş, Türkiye'deki futbol yapısına da değinirken "Hep aynı şeyi söylerim; futbol bir keyif oyunu. Büyük yatırımlar, büyük paralar dönüyor. Seyircilerimize daha iyi futbol izletmek istiyoruz. Futbolun tüm unsurlarındaki kısır döngüyü aşmamız gerekiyor. Geçen sezonun şampiyonu bir takımdı rakibimiz. Oyuncularını sattılar ancak yine büyük yatırım yaptılar. Avrupa'da hep böyle. Biz onların istemediği oyuncularla onları alt etmeye çalışıyoruz. Teknik direktörlerin de daha iyi futbol için yaratıcı olmaları gerekiyor. Türkiye'de Beşiktaş en iyisini, en iyi yatırımı yapmasına rağmen yetmiyor. Bu yapıyla ve yatırımla ilgili bir şey. Türkiye'de, 5 milyon Euro'ya aldığımız oyuncudan muhteşem bir performans bekliyoruz. 30 milyon Euro harcayınca her kupayı kazanmak durumunda hissediyoruz" dedi.

Kaynak: haberinburada