Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş son zamanlarda formsuz olan Oğuzhan Özyakup'la görüştü, "Senden memnunum, kenara alınmış olman moralini bozmasın" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş. Antalyaspor maçının 69. dakikasında oyundan aldığı Oğuzhan Özyakup'la karşılaşma sonrası özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Yerini Tolgay'a bırakan Kaptan Oğuzhan Özyakup'un oyundan alındığı için sinirlendiği ve gergin tavırlar sergilediği belirtildi.

"SENDEN MEMNUNUM"

Yeni Şafak'ın haberine göre, yıldız futbolcuyla konuşan Şenol Güneş, "Takım öne geçtikten sonra orta sahada direncimizi artırmamız gerekirdi. Oyunda olduğun sürede gayet iyi bir performans gösterdin. Senden memnunum, kenara alınmış olman moralini bozmasın" dedi.

Kaynak: haberinburada