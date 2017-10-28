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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Medel Ağır Davranınca Necip'i Oyuna Aldım

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ: MEDEL AĞIR DAVRANINCA NECİP'İ OYUNA ALDIM

Alanyaspor maçında Medel ve Lens'in oyuna girmek istemediği iddialarına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş cevap verdi. Güneş, "Medel yavaş davranınca Necip'i oyuna aldım" dedi.

Tarih : 28 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Medel Ağır Davranınca Necip'i Oyuna Aldım(7/10)3

Süper Lig'de 4 haftadır süren galibiyet hasretine Aytemiz Alanyaspor deplasmanında son veren Beşiktaş'ta, yedek kulübesinde kriz yaşandığı iddia edildi.

İDDİAYA GÖRE LENS VE MEDEL OYUNA GİRMEK İSTEMEDİ

İddiaya göre Beşiktaş'ta karşılaşmanın son bölümlerinde ısınan isimlerden Jeremain Lens, teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyuna girmek için çağrıldı. Ancak Lens, oyuna girmek istemediğini belirtti. Şenol Güneş, daha sonra ise Gary Medel, oyuna girmek için çağrıldı. Fakat Medel de Şenol Güneş'e oyuna girmek istemediğini söyledi. Bu iddia, Beşiktaş taraftarı tarafından kulübü karıştırmak için çıkarıldığı şeklinde algılandı ve sosyal medyada tepki çekti.

"3 İSMİ DE ÇAĞIRDIM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamada konu ile ilgili konuştu. Maçın son bölümünde Lens, Medel ve Necip'in ısındığını, kendisinin de oyuncu değişikliği yapmak için üç ismi de yanına çağırdığını belirten Şenol Güneş, şunları söyledi:

"MEDEL AĞIR DAVRANINCA NECİP'İ ALDIM"

"Orta sahada oyuncu değişikliği yapmak istedim. Bunun Medel olabileceğini düşünmüştüm. Ancak ısının oyunculara kimi oyuna alacağımı söylememiştim. Üç oyuncuyu da yanıma çağırdığımda Medel gelirken biraz ağır davrandı. Sanırım kendisinin girmeyeceğini düşündü. Medel öyle yapınca ben de oyuna Necip'i aldım. Öyle büyük bir durum yok. Ama ben çağırınca oyuncuların heyecanla gelmesini isterim."

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Karşılaşma hakkında da değerlendirmede bulunan Şenol Güneş "Çok gol atabilen dinamik bir takımla oynadık. Geri dönüşleri iyi yapan bir takım. Bizim için zor bir maçtı. Bu zorlukları aşabilecek yetenekte oyunculara sahibiz. Bizim geri pasımızın ardından korner oldu ve gol yedik. İkinci yarı oyuna hakimdik. Geç de olsa golü bulduk. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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