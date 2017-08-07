BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ: KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Kupa finalinde 2-1 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Güneş, daha iyi olacaklarını söyledi.
Şenol Güneş, Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından şu sözleri kullandı;
"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"
Oynadığımız oyun, kaybetmeyi hak etmiyordu. İşin olumsuz tarafından bakmak istemiyoruz ama eksikliklerimiz var. Konyaspor'u tebrik ederim. Kaybetmek için bu kadar kötü oynamadık. Daha tempolu oynamak, daha az hata yapmak lazım. Şartlar nasıl olursa olsun birisinin kazanması gerekiyordu. Onlar kazandı, biz bugün kaybettik. Amacımız kazanıp, moral kazanmaktı ama başaramadık.
"ESKİ BEŞİKTAŞ DEĞİL..."
Zaman zaman daha etkiliydik ama gol bulamadık. Yediğimiz goller kontra ataktı. Zaten rakibimiz hep savunma oynadı. Böyle oynayan bir takıma karşı yenik duruma düşünce de zor oluyor. Eski Beşiktaş değil, yeni Beşiktaş olacağız.
Zoru başardığınızda kolay görünür. Oynadığınız oyun üstün olsa da yenemeyebilirsiniz. Geçen sene de böyleydi bu durum. Galatasaray'a karşı daha iyiydik ama penaltılarda kaybetmiştik. Maçlara takılacak değiliz. İyi sonuçlar alıp, bizden beklenenleri yerine getireceğiz.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rizeliler Erdoğan İçin Yollara Döküldü, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı
- Diyarbakır'da Pkk İle Çatışma: 1'i Ağır 3 Korucu Yaralı
- Türkiye, 2 Yıllık Maratonun Ardından Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği Diyalog Ortağı Oldu
- Uludağ'a Manzara İzlemeye Gitti, 70 Metrelik Uçurumdan Düşüp Öldü!
- Üst Katındaki Tadilat Sesine Kızan Kadın, Oturduğu Evi Benzin Döküp Yaktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Şampiyon Takımın Hocası Konuştu: Rabbim Karşılığını Verdi
- Turkcell Süper Kupa'nın Bitiş Düdüğüyle Birlikte Taraftarlar Sahaya Girdi
- Beşiktaşlı Lens, Samsun'a Gelerek Taraftarları Selamladı
- Samsun'a Gelen Beşiktaş Taraftarlarından Özel Yapım Bıçak, Pala Ve Sopa Çıktı
- Arsenal, Chelsea'yi Penaltılarda 4-1 Yenerek Community Shield Kupasını Aldı
DÜNYA HABERLERİ
- Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!
- İran Meclisinde Milletvekillerinin Ab Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu
- İsrail, Katar Merkezli El Cezire Kanalını Kapatacak
- Venezuella'da Bir Grup Asker Hükümete Karşı Darbe Girişiminde Bulundu
- Londra'daki Akıllı Sokak, Üzerinden Yüründükçe Enerji Üretiyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar