Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Kupa finalinde 2-1 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mağlubiyeti hak etmediklerini belirten Güneş, daha iyi olacaklarını söyledi.

Şenol Güneş, Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından şu sözleri kullandı;

"KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

Oynadığımız oyun, kaybetmeyi hak etmiyordu. İşin olumsuz tarafından bakmak istemiyoruz ama eksikliklerimiz var. Konyaspor'u tebrik ederim. Kaybetmek için bu kadar kötü oynamadık. Daha tempolu oynamak, daha az hata yapmak lazım. Şartlar nasıl olursa olsun birisinin kazanması gerekiyordu. Onlar kazandı, biz bugün kaybettik. Amacımız kazanıp, moral kazanmaktı ama başaramadık.

"ESKİ BEŞİKTAŞ DEĞİL..."

Zaman zaman daha etkiliydik ama gol bulamadık. Yediğimiz goller kontra ataktı. Zaten rakibimiz hep savunma oynadı. Böyle oynayan bir takıma karşı yenik duruma düşünce de zor oluyor. Eski Beşiktaş değil, yeni Beşiktaş olacağız.

Zoru başardığınızda kolay görünür. Oynadığınız oyun üstün olsa da yenemeyebilirsiniz. Geçen sene de böyleydi bu durum. Galatasaray'a karşı daha iyiydik ama penaltılarda kaybetmiştik. Maçlara takılacak değiliz. İyi sonuçlar alıp, bizden beklenenleri yerine getireceğiz.

Kaynak: haberinburada