Beşiktaş'ın genç Azeri futbolcu Mahir Madatov'u transfer ettiği iddia edildi. Qarabağ takımının genç yıldızı Mahir Madatov'un sosyal medyada ortaya çıkan bir fotoğrafı gündem oldu.

"TRANSFER BİTTİ"

O fotoğrafa göre genç oyuncunun sözleşmeye imza attığı görülüyor. Madatov'un takım arkadaşının yaptığı bu paylaşım 'transfer bitti' şeklinde yorumlandı.

Qarabağ takımının genç yıldızı Mahir Madatov klas sol ayağı ile tanınıyor.

ŞENOL GÜNEŞ QARABAĞ-CHELSEA MAÇINI İZLEMEYE GİTMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş geçtiğimiz haftalarda Qarabağ-Chelsea maçını izlemek üzere Bakü'ye gitmiş, Kurbanov ile de bir araya gelmişti. Güneş'in bu karşılaşmaya ziyaretinin tesadüf olmadığı yorumları yapıldı. Deneyimli teknik adam bu maçta oyuncuyu izlemiş, Kurbanov ile olan sohbetinde Mahir de konuşulmuştu.

Kaynak: haberinburada