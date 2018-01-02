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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş en sevdiği futbolcuyu açıkladı

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ EN SEVDİĞİ FUTBOLCUYU AÇIKLADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolcularla kurduğu iletişimle ilgili açıklamalarda bulunurken, en sevdiği futbolcunun forma şansı vermediği Aras Özbiliz oluğunu söyledi.

Tarih : 02 Ocak 2018, 22:50
Puan Ver : Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş En Sevdiği Futbolcuyu Açıkladı(6/10)2

Siyah-beyazlı takımın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, takım içerisinde futbolcularla kurduğu diyalogla ilgili açıklamalarda bulundu. "Oyuncu ayırmam" diyen deneyimli teknik adam, Aras'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"EN SEVDİĞİM OYUNCU ARAS, O DA OYNAMIYOR"

Skorer'e konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

"Soyunma odalarında oyuncuların tabii ki esprili yaklaştıkları olmuştur bana karşı. Ben ciddi şaka yaparım ama oyuncu yakalar onu. Her oyuncuya espri yapabilirim tabii ki. Oyuncu ayıramam. En çok sevdiğim oyuncu Aras o da oynamıyor (Gülüyor). Yetenekli bir oyuncu fakat sıra gelmedi ona. Pepe, Atiba, Tosic, Babel çok profesyonel oyuncular. Onlar iyiyse ben onlardan uzak dururum. Sorun varsa konuşurum. İyi yapana dokunma. Asıl şımarana, içinde sorun olana bak."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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