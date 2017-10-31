Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Monaco karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki toplantıda soruları yanıtlayan Güneş, Monaco'yla ikinci maçlarını oynayacaklarını belirterek, "Şimdi sahamızda oynayacağız. Rakibimiz bizi, biz de onları az da olsa tanıyoruz. Oradaki maça göre zor bir maç oynayacağız. Bireysel olarak çok iyi oyuncuları var. Takım olma konusunda sıkıntıları var. Grupta en iyi oyunculara sahip takımla oynayacağız."

"ÖNCELİĞİMİZ KAZANMAK"

"Grup açıklandığında ilk aday olarak gösteriliyordu. Falcao ve Sidibe olmayacak. Bu isimlerin yokluğunda 4 tane daha önemli hücumcuları var ve eksikleri olduğunu sanmıyorum. Takım oyunu konusunda son maçta iyi oynadıklarını düşünüyorum. Bizim için kazanmak büyük bir avantaj olacak ama kaybetmememiz durumunda da avantajlı olacağız. Önce kazanmayı, ardından kaybetmemeyi düşüneceğiz. Hızlı oynayacaklardır ve hazırlıklı olmamız gerekiyor. Umarım düşündüğümüz gibi oynar ve maçı kazanırız" diye konuştu.

"CANER KADRODA OLMAYACAK, BU BENİM KARARIM"

Önceki maçlarda aldıkları puanların çok önemli olduğunu dile getiren Güneş, "Ama bunlara bakarak çıkmayacağız maça. Oyun tarzı olarak nasıl tedbir alırız, nasıl hücum yaparız, bunları düşüneceğiz. Kazanırsak gruptan çıkacağımızı biliyoruz. Puan rahatlığında beraber oynamak da zordur, riskli hücum da zordur. Yeri geldiğinde savunma, yeri geldiğinde hücum yapacağız. Oynadığımız 3 maçta kendimizi test etme şansımız vardı. Burada şu ana kadar hiçbir olumsuzluk çıkmadı. Umarım yarın da güzel bir test maçı olur bizim için. Bu maçta 3 puan, olmazsa 1 puan almak istiyoruz. Eksik oyuncumuz yok. Kadro hemen hemen belli. Bugün antrenmanda sakatlık olmazsa, Mustafa, Volkan ve Caner kadroda olmayacak. Caner bu maçta kadroda olmayacak. Bu benim kararım" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN OYNAYACAĞI ZAMAN VAR"

Kafasındaki kadronun hemen hemen oluştuğunu söyleyen Şenol Güneş, "Buraya çıkacak her oyuncu oynayacak diye bir şey yok. Ama kadroda ve oynama ihtimali var. Oğuzhan, Talisca, Tolga, Necip, Atiba, Medel gibi isimler arasından düşüncelerimiz oluyor. Geçen sene de böyle oldu. Oğuzhan'ın bir sakatlığı vardı ve uzun süre Tolgay oynadı. Sonra Tolgay bekledi. Herkesin zaman zaman oynayacağı ve bekleyeceği dönemler var. Doğrusunun da bu olduğunu düşünüyorum" dedi.

"YABANCI GAZETECİLERİN GELMESİ ÖNEMLİ"

Maçın biletlerinin tamamının tükendiği ve karşılaşmanın kapalı gişe olduğu sorusunu yanıtlayan Güneş, "Kapalı gişe genelde sinemalarda söylenir ve burada da sessizlik vardır. Yarın çok gürültü olacağını düşünüyorum. Zor bir maç ve iyi bir rakip var. Seyircinin etkisi olacaktır ama bizim de oynayacağımız oyun önemli. Güzel ve keyifli futbol olsun istiyoruz. Yabancı gazeteciler geliyor. Her alanda yabancılar Türkiye'ye geliyor, gazeteciler de geliyor. Sizin işinizi elinizden almasın yeter! Gelsinler ve izlesinler maçlarımızı."

"TEMSİL BAKIMINDAN AVRUPA EN İYİLERDENİZ"

"Şampiyonlar Ligi'ne herkes önem veriyor. Anadolu'daki bir maça nasıl gidersiniz, Milano'ya Londra'ya nasıl gidersiniz. Futbolun kulüpler bazındaki en üst seviyesindeki başarımızı medyayla, taraftarıyla birlikte yapmak istiyoruz. Avrupa'da temsil bakımından en iyi temsil eden takımlardan birisiyiz. Diğer takımlarımıza da başarılar diliyorum. Umarım Avrupalı gazetecilerin gelmesinin ülke futboluna da katkısı olur" dedi. Güneş, Monaco'nun yarın sahaya Bordeaux maçının kadrosuyla çıkacağını düşündüğünü de söyledi.

"BU MAÇTAN SONRA AYNI CİDDİYETLE DEVAM EDECEĞİZ"

Karşılaşmanın öneminin göreceli olduğunu söyleyen Güneş, "Dünya Kupası'na gitmemizden rahatsız olanlar, dönerken karşılamaya geldiler. İnşallah bu maçın önemi yerini bulur" dedi.Ligle ilgili konuşmak istemeyen Şenol Güneş, "Ama maç sonuçları ne olursa olsun insanların yapması gerekenler var. İyi niyetle çalıştık ve çalışacağız. 3 maçı kazandık diye, Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olup Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçlarını ciddiye almadık diyemeyiz. Yarın maça çıkıp kazanmak isteyeceğiz, ondan sonra lig maçını oynayacağız. Bunu da aynı ciddiyetle oynayacağız. Futbol yoruma açık bir spor dalı ve herkesin söyleyecekleri var. Saygısızlık olmadıktan sonra eleştiriye açığız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: haberinburada