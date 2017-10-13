Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"TEMPOLU OYNAYAMADIK"

"İyi oynamadık. Kazanmak için geldiğimiz bir maçta maalesef kaybederek dönüyoruz. Çok ağır kaldık. Hızlı tempolu oynamayıcna etkili ataklarımız olmadı. İkinci yarı daha arzulu oynadık ama 10 kişi kalınca yorulduk. Buna rağmen ikinci yarı daha çok pozisyonumuz var. Oyun temposu ve oyun gücünün altındaydık."

Akıllar Monaco maçında mıydı?

"Bizim aklımız buradaydı. Aklımız, yeteneğimiz, fizik gücümüz oyun başından itibaren yeterli olmadı."

Kaynak: haberinburada