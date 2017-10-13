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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Aklımız, Yeteneğimiz, Fiziğimiz Yetmedi

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ ŞENOL GÜNEŞ: AKLIMIZ, YETENEĞİMİZ, FİZİĞİMİZ YETMEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Günerş, 2-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Aklımız, yeteneğimiz, fizik gücümüz yeterli olmadı." dedi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Aklımız, Yeteneğimiz, Fiziğimiz Yetmedi(6/10)2

Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının ardından Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"TEMPOLU OYNAYAMADIK"

"İyi oynamadık. Kazanmak için geldiğimiz bir maçta maalesef kaybederek dönüyoruz. Çok ağır kaldık. Hızlı tempolu oynamayıcna etkili ataklarımız olmadı. İkinci yarı daha arzulu oynadık ama 10 kişi kalınca yorulduk. Buna rağmen ikinci yarı daha çok pozisyonumuz var. Oyun temposu ve oyun gücünün altındaydık."

Akıllar Monaco maçında mıydı?

"Bizim aklımız buradaydı. Aklımız, yeteneğimiz, fizik gücümüz oyun başından itibaren yeterli olmadı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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