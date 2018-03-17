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Beşiktaş, Tekir'i arıyor

BEŞİKTAŞ, TEKİR'İ ARIYOR

Bayern Münih'in sosyal medyada kullandığı kedinin yarattığı rüzgardan faydalanmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Tekir temalı bir tanıtım kampanyası başlatmayı planlıyor.

Tarih : 17 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Beşiktaş, Tekir'i Arıyor(6/10)2

Reklam kampanyaları ile dikkat çeken Beşiktaş yeni yıldızını buldu; Tekir...

"KEDİYE CEZA VERMELERİ LAZIM"

Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren kedi yüzünden Beşiktaş, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İletişim Komitesi de şimdi sahaya giren kediyi bulmak ve reklamda kullanmak için seferber oldu. Öte yandan Beşiktaş'ın Disiplin Kurulu'na sevki İngiliz futbolseverleri kızdırdı. Taraftarlar, "Kediye ceza vermeleri lazım, kulübe değil", "Kendini atan oyuncuya ceza yok ama bir kedi üzerinden ceza verebilirler", "Stada meşale girmesi normal ama kedi değil. Öyle mi!" mesajları ile UEFA'yı eleştirdi.

Bayern'in sosyal medya hesabı ikinci maçın sonucunu kedili fotoğraf ile duyurmuştu. Almanlar, Sevilla ile olan eşleşmelerinde de kediyi kullanmayı tercih etti. Kaynak: Sabah


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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