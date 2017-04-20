BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN LYON'A GECEYARISI SÜRPRİZİ!
Lyon'a Beşiktaş taraftarından geceyarısı sürpriz geldi!
Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Lyon maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar gece yarısında Fransız ekibinin futbolcularına sürpriz yaptı.
Lyonlu futbolcuların kaldığı otelin yakınına deniz yoluyla ulaşan Beşiktaşlı taraftarlar, hava fişekler atarak Fransız ekibinin oyuncularını uyumalarına engel olmaya çalıştı.
kaynak:sabah
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