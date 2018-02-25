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Beşiktaş taraftarından İsmail Köybaşı tezahüratı!

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN İSMAİL KÖYBAŞI TEZAHÜRATI!

Beşiktaş-Fenerbahçe maçından önce siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'na tepki gösterdi.

Tarih : 25 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Beşiktaş Taraftarından İsmail Köybaşı Tezahüratı!(7/10)3

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'na tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Fenerbahçe aleyhine yaptığı tezahüratla gündeme oturan İsmail Köybaşı, bir sezon sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İsmail Köybaşı'na ısınma hareketleri sırasında tepki gösteren Beşiktaş taraftarı, hep bir ağızdan İsmail Köybaşı ile beraber anılan tezahüratı yaptı.

İSMAİL KÖYBAŞI NE DEMİŞTİ?

"O video, şampiyonluk kutlamasındaydı. Futbolcular olarak bazen isteğimiz dışında hareket edebiliyoruz. Benim ismimle ilgili bir tezahürat söylendi. Böyle bir görüntünün içinde istemeden bulundum, üzüntülüyüm. Fenerbahçe camiasının kırgınlığını biliyorum. Durumdan rahatsızım. Fenerbahçe'den özür dilerim."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Taraftarından  İsmail  Köybaşı  Tezahüratı    haber

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