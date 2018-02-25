BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN İSMAİL KÖYBAŞI TEZAHÜRATI!
Beşiktaş-Fenerbahçe maçından önce siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'na tepki gösterdi.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçından önce Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı'na tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Fenerbahçe aleyhine yaptığı tezahüratla gündeme oturan İsmail Köybaşı, bir sezon sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. İsmail Köybaşı'na ısınma hareketleri sırasında tepki gösteren Beşiktaş taraftarı, hep bir ağızdan İsmail Köybaşı ile beraber anılan tezahüratı yaptı.
İSMAİL KÖYBAŞI NE DEMİŞTİ?
"O video, şampiyonluk kutlamasındaydı. Futbolcular olarak bazen isteğimiz dışında hareket edebiliyoruz. Benim ismimle ilgili bir tezahürat söylendi. Böyle bir görüntünün içinde istemeden bulundum, üzüntülüyüm. Fenerbahçe camiasının kırgınlığını biliyorum. Durumdan rahatsızım. Fenerbahçe'den özür dilerim."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Binlerce Polis Adayının Beklediği Sınav Sonuçları Açıklandı
- Son Dakika! Papua Yeni Gine'de 7.5 Büyüklüğündeki Deprem Sonrası Tsunami Uyarısı Yapıldı
- Müslim'in Yakalanmasına Erdoğan'dan 'temenni' İle Başlayan İlk Yorum
- Kar Yurda Giriş Yaptı! İstanbul'a Ne Zaman Geliyor?
- Kedinin Üzüntüsü Sosyal Medyayı Salladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindistan'da Düğün Hediyesi Olarak Gönderilen Paket Patladı: 2 Ölü, 1 Yaralı
- Fransa'da 8 Milyon Kadın Tecavüze Uğramış
- Okuldan Eve Dönerken Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı, Cesedini Ailesi Buldu
- Ardahan'da Bulunan Yarbayın Cenazesine Rusya'dan Sonra Polonya Da Talip Oldu
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar