25 Metrelik Gözetleme Kuleleri Yasa Dışı Geçişleri Bitirecek
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Miting Alanına Ulaştı, "Adalet Yürüyüşü" Sona Erdi
Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i De Beşiktaş'a Çağırdı
Caniler Her Şeyi İtiraf Etti: Bebeği Boğduk Sonra Anneye Tecavüz Ettik
Gaziantep'te Baraj Suyu Çekildi, Ölü Balıklar Karaya Vurdu
Sahneye Sarhoş Çıkan Evli Model, İngiltere'yi Karıştırdı
127 Yaşında Rekor Kırdı
Sancaktepe'de Polis İle Çatışan Çetenin Görüntüleri Ortaya Çıktı
Beşiktaş Yönetimi, Geçtiğimiz Yıl 5 Milyon Tl Zarar Eden Bjk Tv'yi Kapatıyor
Almanya Çekiliyor İddiası Sonrası İncirlik'te Hareketli Dakikalar!
Kediciklerle İlgili Çok Merak Edilen Soruyu Yanıtladı
Fahriye, Çiçeği Burnunda Eşine Aşkını Haykırdı
Tsk, 24 Bin Sözleşmeli Erbaş Alacak
Şarkıcı Emre Aydın, Sneijder Hamlesi Nedeniyle G.Saray Yönetimine Çattı
Denize Dökülen Suntaların Kaynağı Belli Oldu
7 Yaşındaki Çocuk, Tatil İçin Geldiği Memleketinden Tabutla Uğurlandı
Adalet Mitingi'ne Girişler Başladı!
Tosic'in Eşi Jelena, Paylaşımlarıyla Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu
İvana Sert, Silikonları Yüzünden Enfeksiyon Tedavisi Görüyor
Türk Parasının Kıymeti̇ni̇ Koruma Hakkında Kanun Değişiyor

Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i de Beşiktaş'a Çağırdı

BEŞİKTAŞ TARAFTARI, DİEGO COSTA'DAN SONRA SELENA GOMEZ'İ DE BEŞİKTAŞ'A ÇAĞIRDI

Beşiktaşlı taraftarlar, Diego Costa'nın Instagram hesabına yazdığı "Beşiktaş'a gel" mesajlarının ardından kendini kaybetti, bu kez de ünlü şarkıcı Selena Gomez'i hedef aldı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 18:10
Puan Ver : Beşiktaş Taraftarı, Diego Costa'dan Sonra Selena Gomez'i De Beşiktaş'a Çağırdı(6/10)2

Chelsea'de sezona devam etmeyecek olan Diego Costa'nın Atletico Madrid'e gitmesi bekleniyor. Öte yandan Çin'den de yüksek meblağlı teklifler geliyor.

Costa ise Çin'e sıcak bakmıyor. Dış basında yer alan haberlere göre futbolcu, Atletico Madrid'le anlaştı bile. İddialara göre oyuncu İspanyol ekibinin transfer cezası nedeniyle Ocak ayında takıma katılacak. Aradaki 6 aylık süreci ise bir takımda kiralık geçirecek. Kiralanacağı takımın Las Palmas ya da Beşiktaş olabileceği söyleniyor.

INSTAGRAM'DA REKOR KIRDI

Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada Diego Costa'nın transfer edilmesi için büyük baskı yapıyor. Golcü oyuncunun Instagram'da paylaştığı son fotoğrafa 2.5 milyondan fazla yorum geldi.

Costa'nın Sao Paulo'da oynayan futbolcu Petros Araujo'yla birlikte çektirip Instagram'dan paylaştığı fotoğrafı hedef seçen Beşiktaş taraftarları bu gönderiye şu an itibariyle 3 milyonu aşkın yorum yaptı. ESPN'in haberine göre yorumların hepsine de "Beşiktaş'a gel" yazan Beşiktaş taraftarları farkında olmadan bir dünya rekoru kırdı.

Instagram'da en çok yorum alan gönderi rekoru 1.1 milyon'la şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in geçen yıl paylaştığı bir fotoğraftı. Beşiktaş taraftarı bu fotoğrafı geride bırakarak rekor kırarken Selena Gomez'i de unutmadı.

SELENA GOMEZ'İ DE BEŞİKTAŞ'A ÇAĞIRDILAR

Ünlü şarkıcının eski dünya rekoruna sahip paylaşımını da hedef alan taraftarlar Selena Gomez'in fotoğrafının altını da "Beşiktaş'a gel" yorumlarıyla doldurdular. Hatta "Fenerbahçe'ye gel" yorumları bile yapıldı.

Bu konuyu haber olarak değerlendiren ESPN şakayla karışık Selena Gomez'in Hollywood'dan İstanbul'a transferinin tarih en büyük transferi olacağını yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Taraftarı  Diego  Costa  Dan  Sonra  Selena  Gomez  İ  De  Beşiktaş  
A  Çağırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER