Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 yenerken maçın ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın twitter hesabından yazdıkları olay oldu.

"TASMASI VAR"

Çarşı grubu Fenerbahçe Teknik Direktörü için hakaret içeren bir tweet atarken, Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaştı ve "Dolmabahçe'de kayboldu. Tasması var!!!" yazıldı.

Kaynak: haberinburada