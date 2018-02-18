BEŞİKTAŞ, TALİSCA İÇİN İTİRAZDA BULUNACAK
Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Talisca ile ilgili Pazartesi itirazda bulunacağız" dedi.
Beşiktaş Kulübü, cuma günü oynanan Konyaspor maçında sarı kart görüp haftaya oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşen Talisca için TFF'ye itirazda bulunacağını açıkladı.
"KAMU VİCDANINI RAHATLATICI KARAR VERİRLER"
Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, " Talisca ile ilgili Pazartesi itirazda bulunacağız. Pozisyonuyla ilgili Talisca'yı haksız gören veya olabilir diyen var mı acaba? Türk futbolunun mahkemesi TFF'nin kurullarıdır. Mahkemeler Türkiye'de şöyle karar verir. Türk milleti adına karar verir. Neden Türk milleti adına yazar? Türk milletinin adalet duygusunu yerine getirirler. Kamu vicdanını rahatlatıcı karar verirler" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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