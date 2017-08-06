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Beşiktaş, Stoper Bölgesi İçin Inter'den Miranda ile İlgileniyor

BEŞİKTAŞ, STOPER BÖLGESİ İÇİN INTER'DEN MİRANDA İLE İLGİLENİYOR

Pepe'yi kadrosuna katan fakat Marcelo'yu Lyon'a satan Beşiktaş, stoper bölgesi için Inter'de forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı Joao Miranda için harekete geçti.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Beşiktaş, Stoper Bölgesi İçin Inter'den Miranda İle İlgileniyor(5/10)1

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kartal, Marcelo'yu Lyon'a göndermesiyle o bölge için takviye yapmayı planlıyor.

YENİ ADAY MİRANDA

Siyah beyazlıların, listenin ilk sırasına Inter'in 32 yaşındaki Brezilyalısı Joao Miranda'yı koydukları öğrenildi. Yönetimin, tecrübeli oyuncu için nabız yoklayacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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