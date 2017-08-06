BEŞİKTAŞ, STOPER BÖLGESİ İÇİN INTER'DEN MİRANDA İLE İLGİLENİYOR
Pepe'yi kadrosuna katan fakat Marcelo'yu Lyon'a satan Beşiktaş, stoper bölgesi için Inter'de forma giyen 32 yaşındaki Brezilyalı Joao Miranda için harekete geçti.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kartal, Marcelo'yu Lyon'a göndermesiyle o bölge için takviye yapmayı planlıyor.
YENİ ADAY MİRANDA
Siyah beyazlıların, listenin ilk sırasına Inter'in 32 yaşındaki Brezilyalısı Joao Miranda'yı koydukları öğrenildi. Yönetimin, tecrübeli oyuncu için nabız yoklayacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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