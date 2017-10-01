Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynayacağı maç öncesinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Olcay Şahan ve Sosa'nın nasıl karşılanacağıydı.

SOSA, VODAFONE PARK'TA ISLIKLANDI

Siyah beyazlı taraftarlar, eski futbolcularından Jose Sosa'yı ıslıkla protesto ederken Olcay Şahan'a ise sevgi tezahüratlarında bulundu. Olcay Şahan kendisine yapılan tezahüratlar sonrası tüm tribünleri dolaşarak, selamladı. Jose Sosa ise kendisine gösterilen tepkilere karşılık vermedi.

Beşiktaş muhabirlerinden Fırat Günayer de sosyal medya hesabından yazdığı mesajında "Dolmabahçe'de Sosa'ya ıslık, Olcay Şahan'a alkış var" ifadelerini kullandı

Kaynak: haberinburada