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Beşiktaş sosyal medyada Avrupa devlerini solladı

BEŞİKTAŞ SOSYAL MEDYADA AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI

Bu sezon Şampiyonlar Liginde oynadığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş, Avrupa devlerini sollayarak sosyal medyada en çok büyüyen 3 takım oldu.

Tarih : 26 Ekim 2017, 23:40
Puan Ver : Beşiktaş Sosyal Medyada Avrupa Devlerini Solladı(8/10)4

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan 3 maçın ardından gruplarında lider bulunan takımların sosyal medyadaki büyüme oranlarını Football Benchmark paylaştı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA DEVLERİNİ SOLLADI

Şampiyonlar Liginde bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Beşiktaş, birçok Avrupa devini geride bırakarak sosyal medyada en çok büyüyen 3. takım oldu.

2017 yılının başından bu yana yapılan hesaplara göre, devlerin sosyal medya hesaplarındaki (Twitter, Facebook, Instagram) takipçi artış yüzdeleri şöyle:

Chelsea: 12,2

Liverpool: 13,0

Manchester United: 15,0

Tottenham: 16,0

Barcelona: 17,5

Beşiktaş: 23,9

Manchester City: 27,7

PSG: 31,6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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