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beşiktaş sompo japan'da sezon hazırlıkları

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN'DA SEZON HAZIRLIKLARI

Siyah-beyazlı basketbol takımı, yeni sezon öncesi 11 günlük kamp süresince 5 hazırlık maçı yapacak.

Tarih : 01 Eylül 2016, 15:11
Puan Ver : Beşiktaş Sompo Japan'da Sezon Hazırlıkları(5/10)7


Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Japan'ın 2016-2017 sezonu öncesi yurt dışı kamp programı açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 15 Ağustos'ta BJK Akatlar Arena'da başlandığı hatırlatılarak, takımın yurt dışı kamp çalışmalarının ilk etabı için bugün Sırbistan'a gideceği bildirildi. Beşiktaş Sompo Japan'ın 11 günlük kamp süresince 5 hazırlık maçı yapacağı kaydedildi.



Siyah-beyazlıların, kampın ikinci etabı için 4 Eylül'de Sırbistan'dan Slovenya'ya geçeceği, 11 Eylül'de ise İstanbul'a dönüş yapacağı aktarıldı.








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