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Beşiktaş, Sivasspor'la Karşılaşıyor! Maçta İki Gol Var
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BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR'LA KARŞILAŞIYOR! MAÇTA İKİ GOL VAR


Beşiktaş, Sivasspor'la Karşılaşıyor! Maçta İki Gol Var
Tarih : 23 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Beşiktaş, Sivasspor'la Karşılaşıyor! Maçta İki Gol Var(7/10)3

Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarıyı kapatıyor... Kara Kartal, 17. hafta mücadelesinde Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa'daki başarılı görüntüsünü lige yansıtamaması sebebiyle eleştirilen Şenol Güneş'in öğrencileri, 5-1'lik Osmanlıspor zaferinin ardından bugün Sivasspor karşısına 'seri' yakalamak için çıkıyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 16.30'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Cenk oyuna dahil oldu.

45' İlk yarı sona erdi.

26' GOL! Negredo'nun penaltı golüyle skor 1-1'e geldi.

20' Maçta 20 dakika geride kalırken siyah-beyazlılar beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye yükleniyor.

5' GOL! Sivasspor, Rybalka'nın golüyle skoru 1-0'a getirdi.

1' Mücadele, hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle başladı. İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER:

Sivasspor:

Tolgahan, Auremir, Ziya, Bjarsmyr, Medjani, Ndinga, Hakan, Bifouma, Emre, Rybalka, Kone

Beşiktaş:

Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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