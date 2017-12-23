BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR'LA KARŞILAŞIYOR! MAÇTA İKİ GOL VAR
Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarıyı kapatıyor... Kara Kartal, 17. hafta mücadelesinde Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Avrupa'daki başarılı görüntüsünü lige yansıtamaması sebebiyle eleştirilen Şenol Güneş'in öğrencileri, 5-1'lik Osmanlıspor zaferinin ardından bugün Sivasspor karşısına 'seri' yakalamak için çıkıyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşma 16.30'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı. Beşiktaş'ta Negredo'nun yerine Cenk oyuna dahil oldu.
45' İlk yarı sona erdi.
26' GOL! Negredo'nun penaltı golüyle skor 1-1'e geldi.
20' Maçta 20 dakika geride kalırken siyah-beyazlılar beraberlik golünü bulmak için rakip kaleye yükleniyor.
5' GOL! Sivasspor, Rybalka'nın golüyle skoru 1-0'a getirdi.
1' Mücadele, hakem Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle başladı. İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER:
Sivasspor:
Tolgahan, Auremir, Ziya, Bjarsmyr, Medjani, Ndinga, Hakan, Bifouma, Emre, Rybalka, Kone
Beşiktaş:
Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Babel, Talisca, Negredo.
Kaynak: haberinburada
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