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Beşiktaş, Şehit Kartal Yuvası Çalışanı Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Hediye Etti

BEŞİKTAŞ, ŞEHİT KARTAL YUVASI ÇALIŞANI TUNÇ UNCU'NUN AİLESİNE EV HEDİYE ETTİ

Beşiktaş, Vodafone Park yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine ev hediye etti.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Beşiktaş, Şehit Kartal Yuvası Çalışanı Tunç Uncu'nun Ailesine Ev Hediye Etti(8/10)4

Beşiktaş Kulübü, İstanbul'da geçen yıl Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan Süper Lig maçının ardından Vodafone Park yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Kartal Yuvası mağazası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine ev hediye etti.

Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, resmi işlemlerinin ardından Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'ya evin tapusunu takdim etti.

"SÖZÜMÜZ VARDI, YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Mican, BJK TV'ye yaptığı açıklamada, "Tunç Uncu çok sevdiğimiz bir çalışanımızdı. Başkanımız Fikret Orman ve yönetim kurulumuzun, Tunç Uncu'nun ailesine bir sözü vardı. Bugün o sözü yerine getirmeye çalıştık. Bir vefa örneği gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kadriye Uncu ise evin Tunç Uncu'dan kendilerine bir hediye olduğunu anlatarak, "Bu ev bize Tunç'tan hediye. O şu an yanımızda. Çünkü o şehit. İlk defa bir evim oldu. Tunç'un odasını hazırlayıp, resimlerini koyacağım. Mekanı cennet olsun. Beşiktaş Kulübüne çok teşekkür ediyorum, verdikleri sözü tuttular." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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