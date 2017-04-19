BEŞİKTAŞ SAVUNMASINDA KİMLER OYNAYACAK?
Beşiktaş'ta Marcelo'nun cezasının ardından Adriano'nun da sakatlığı nedeniyle Lyon karşısında forma giyemeyecek olması tedirginlik yarattı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında, 2-1'in rövanşında Lyon'la karşılaşacak. Yarın TSİ 22.05'te oynanacak olan maç öncesi siyah beyazlı takımı savunma hattındaki sakatlıklar düşündürüyor.
İlk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marcelo'nun ardından Adriano da son yapılan idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Rhodolfo ve Ersan Adem Gülüm'ün UEFA kadrosunda olmaması nedeniyle stoper hattında kimleri oynatacağını düşünen Şenol Güneş'in elinde o bölge için Mitrovic ve Atınç kaldı.
kaynak:Sabah
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