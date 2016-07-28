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Beşiktaş, Samuel Eto'o'yu bitiriyor!

BEŞİKTAŞ, SAMUEL ETO'O'YU BİTİRİYOR!

Beşiktaş, Samuel Eto'o için Milosevic ve Mustafa Pektemek artı 1 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Antalyaspor Kulübü'nün bu teklifi kabul etmesi halinde Kamerunlu yıldızla imzalar atılacak.

Tarih : 28 Temmuz 2016, 09:52
Puan Ver : Beşiktaş, Samuel Eto'o'yu Bitiriyor!(7/10)8


Mario Gomez ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, Samuel Eto'o sesleri iyiden iyiye yükselmeye başladı... Geçtiğimiz günlerde başkan Fikret Orman'ın “Eto'o'yu takımda görmek isterim” sözlerinin ardından Kamerunlu yıldız için harekete geçme kararı alındı.



Antalyaspor Kulübü'nün, değerini bulması halinde satmaya sıcak baktığı golcü oyuncu için Kartal'ın takas ve bir miktar para teklifi ile Akdeniz ekibinin kapısını çalması bekleniyor... Mustafa Pektemek ve stoper Milosevic'i Antalyaspor'a vermeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, ayrıca 1 milyon Euro'yu da gözden çıkardı... Bu önerinin kabul edilmesi halinde Eto'o'nun transferinin bitirilmesi için düğmeye basılacağı belirtildi.



Zaten daha önce el sıkışılan Kamerunlu oyuncuya şu anda Antalyaspor'dan kazandığı 3,5 milyon Euro'luk teklifin aynısının yapıldığı ve herhangi bir sorun olmadığı kaydedildi.






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