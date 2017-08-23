BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİTMEDEN 144 MİLYON TL'Yİ KASASINA KOYDU
Beşiktaş, Başakşehir'in elenmesiyle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi yayın havuzu parasını tek başına kasasına koydu.
AYAK BASTI PARASI 13 MİLYON EURO
Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kaldığı için 13 milyon Euro'luk katılım payını almaya hak kazandı.
TOPLAMDA 35 MİLYON EURO
Katılım payı dışında Beşiktaş, Türkiye'ye ait yayın hakları havuzundaki tüm parayı tek başına aldı. Türkiye için yaklaşık 22 milyon Euro olan yayın parasıyla birlikte Beşiktaş, sadece gruplara kalarak 35 milyon Euro'ya yakın bir para kazanmış oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde santra yapmadan elde ettiği gelir, Türk Lirası ile 143.7 milyon TL oldu.
Kaynak: haberinburada
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