Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek
Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİNDE TOPLADIĞI 9 PUANLA KENDİ REKORUNU KIRDI.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında topladığı 9 puanla, bu alanda kendi rekorunu kırdı.

Tarih : 18 Ekim 2017, 02:10
Puan Ver : Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde Topladığı 9 Puanla Kendi Rekorunu Kırdı.(7/10)3

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 6 kez yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti.

BİR ÖNCEKİ REKOR 7 PUANDI

2003-2004 sezonunda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da Şenol Güneş yönetiminde aynı puanı topladı.

BEŞİKTAŞ 9 PUANA ULAŞARAK KENDİ REKORUNU KIRDI

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, gruplarda 9 puana ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 3 galibiyete ulaştı.

G Grubu'nda 3'te 3 yapan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bunu başaran ilk Türk takımı unvanını elde etti.

BEŞİKTAŞ GRUPTA 3'TE 3 YAPTI

Grupta Porto ve Leipzig'i yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne en iyi başlangıç yapan Türk takımı olmuştu. Beşiktaş, Monaco galibiyetiyle 3'te 3 yapmayı başardı.

FRANSIZLARA KARŞI İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Beşiktaş, Fransız ekiplerine karşı deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez kazandı.

Daha önce Fransız ekipleri Auxerre, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon ile dış sahada birer kez karşılaşan Beşiktaş, bu mücadelelerin hiçbirinde galip gelemedi.

Monaco ile tarihinde ilk kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, hem rakibiyle ilk maçını kazandı hem de Fransız temsilcilerine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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