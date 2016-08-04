

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alacak 32 takımın 22'si belli oldu. Kalan 10 takım ise oynanacak olan play-off turu sonrasında belli olacak. Play-off etabının ardından kesinleşecek olan 4 torbada şu ana kadar sadece ilk torbada (Şampiyonlar torbası) yer alan takımların ismi belli. Diğer torbalar ise Play-off etabından gelen takımları bekliyor...







Sadece Leicester City



34.920 UEFA puanına sahip olan Beşiktaş, play off turu sonrası grup etabına kalan takımların kim olduğu fark etmeksizin Şampiyonlar Ligi'nde 4. torbadan katılacak.







Play off turunda Beşiktaş'tan az puana sahip tüm takımlar tur atlasa bile bu durum siyah-beyazlıların 3. torbada yer almasına yetmeyecek. Siyah beyazlılar şu anda Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşen 22 takım arasında sadece son 5sezonda Avrupa'da oynamamış Leicester City'den daha fazla puana sahip. Ancak İngiliz ekibi Premier Ligi şampiyon tamamladığı için 1. torbada yer alıyor.







1. torbada zorlu rakipler



4. torbadan kuraya katılacak olan Beşiktaş, 1. torba takımlarının kesin olmasıyla ilk muhtemel rakibini de beklemeye başladı. Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Torbası olarak ifade edilen 1. Torba takımlarının bir tanesiyle eşleşecek.







1. Torbada yer alan takımlar; Real Madrid, Barcelona, Leicester City, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain ve CSKA Moskova.







