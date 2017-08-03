Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan gelen sonuçlarla kura çekimine 3. torbadan katılma hakkı kazandı.

KİEV VE AJAX ELENDİ, BEŞİKTAŞ 3. TORBAYA ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 3. torbadan girebilmesi için Ajax, Dinamo Kiev ve Olympiakos'tan ikisinin elenmesini bekleyen Beşiktaş, Dinamo Kiev'in Young Boys'a ve Ajax'ın Nice'e elenmesi sonucu 4. torbadan sıyrıldı ve 3. torbaya çıktı.

Kaynak: haberinburada