Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek

BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBUNDA BİR GALİBİYET DAHA ALIRSA LİDERLİĞİ GARANTİLEYECEK

Şampiyonlar Liginde çıktığı 3 maçı da kazanarak bir ilke imza atan Beşiktaş, bir galibiyet daha alması halinde liderliği garantileyecek.

Tarih : 18 Ekim 2017, 02:20
Puan Ver : Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Grubunda Bir Galibiyet Daha Alırsa Liderliği Garantileyecek(7/10)3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Beşiktaş, son 16 turuna kalmak için grubunu ilk iki sırada bitirmek zorunda.

İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMI ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 3'TE 3 YAPIYOR

İlk maçında Porto deplasmanında harika bir futbol ortaya koyan ve 3-1'lik net bir galibiyet elde eden Beşiktaş, ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Kara Kartal, üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 devirerek birinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİYLE ARASINDA 5 PUAN FARK VAR

Bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruplara üç galibiyetle başlarken bu durum Beşiktaş'ın üst tura yükselme ihtimalini bir hayli yükseltti.

Grupta ilk üç maçında 9 puan toplayan Beşiktaş, 4 puanlı RB Leipzig'in önünde lider. Porto'nun 3 puanı, Monaco'nun ise 1 puanı var.

BİR GALİBİYET DAHA GELİRSE LİDERLİK GARANTİ

Beşiktaş, dördüncü maçında Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk edecek. Şenol Güneş'in ekibi bu maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Siyah beyazlı ekip İstanbul'da Monaco'yu yener ve Portekiz'de Porto - RB Leipzig maçı berabere biterse, gruptan çıkmakla da kalmayacak ve liderliği garantileyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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