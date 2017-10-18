BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ GELİRİ, ŞİMDİDEN GEÇEN SENEYİ SOLLADI
Şampiyonlar Ligindeki temsilcimiz Beşiktaş, bu sezon yaklaşık olarak 170 milyon TL kazandı, geçen sezonu şimdiden solladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giriş parası olarak Türkiye'nin tek takımı olduğu için 22 milyon euroluk yayın gelirini kasasına koyan Beşiktaş, performans paralarıyla birlikte büyük bir gelirin sahibi oldu.
Beşiktaş, 22 milyon euroluk yayın gelirinin yanı sıra gruplara katıldığı için 12,7 milyon euro başarı primi de elde etti. Siyah beyazlılar, santra yapmadan 34,7 milyon euro'yu kasasına koydu.
SADECE MAÇLARDAN 4,5 MİLYON EURO
3'te 3 yapan ve 9 puan alan Beşiktaş, galibiyet başına 1,5 milyon eurodan toplam 4,5 milyon euro kazandı. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA'dan kazandığı toplam rakam 39,2 milyon euro, yani yaklaşık olarak 170 milyon TL Gruptan çıkmaya çok yaklaşan Beşiktaş, eğer son 16 takım arasına kalırsa, ayrıca 6 milyon euroluk gelir elde etmiş olacak.
GEÇEN SEZONU ŞİMDİDEN SOLLADI
Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde toplam 34 milyon euro kazanan Beşiktaş, böylece 3 maç geride kalmasına rağmen geçen sezonu geride bırakmış oldu.
Kaynak: haberinburada
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